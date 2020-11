Amapá tem novo apagão e 13 cidades ficam sem energia elétrica Dos 16 municípios do estado, 13 estão às escuras, inclusive a capital, Macapá. Ainda não há dados sobre origem do problema ou prazo de solução

Protesto contra falta de luz no Amapá Maksuel Martins /Fotoarena/Folhapress - 10.11.2020

Um novo apagão foi registrado no Amapá na noite de terça-feira (17). Dos 16 municípios do estado, 13 estão às escuras. A queda de energia foi registrada às 20h35. Ainda há divergência em relação às causas da falha no fornecimento de energia.

Informações iniciais da CEA (Companhia de Eletricidade do Amapá) apontam que o apagão foi por conta de um curto-circuito na Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes.

Segundo apuração do blog de Christina Lemos para o R7, o senador Davi Alcolumbre (DEM), presidente do Senado, se informou junto ao MME (Ministério de Minas e Energia), que disse não se tratar de um novo apagão, mas de uma instabilidade no sistema provocada por sobrecarga. O transformador já está sendo reenergizado e o sistema deve voltar ao normal nas próximas horas.

Em nota, o ministério confirmou a infomação. "O sistema elétrico apresentou instabilidade e as causas estão sendo investigadas. O sistema está sendo restabelecido gradualmente", disse a pasta.

As cidades de Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Oiapoque não sofrem com blecaute porque possuem subestação própria.

É o segundo apagão que atinge o Estado neste mês. Há duas semanas, no dia 3, um incêndio na subestação Macapá, da concessionária LMTE (Linhas de Macapá Transmissora de Energia), deixou 14 dos 16 municípios do Amapá no escuro por quase quatro dias.

A LMTE descartou relação com as duas ocorrências. "A Linhas de Macapá Transmissora de Energia informa que o apagão em Amapá nesta noite (17/11) deve ser confirmado com as autoridades, e que não há nenhum problema no transformador da substacao LMTE", disse em nota. Ainda segundo o texto, o equipamento segue "operando com alta performance" desde o reestabelecimento, 7 de novembro.

O senador Randolfe Rodrigues comentou sobre o episódio nas redes sociais. Em vídeo enviado ao blog de Christina Lemos, ele se queixa da falta de informação sobre o ocorrido.

ATENÇÃO!! Estamos novamente com APAGÃO TOTAL no Amapá. É URGENTE um esclarecimento das autoridades responsáveis sobre o que aconteceu neste momento. — Randolfe Rodrigues  (@randolfeap) November 17, 2020

Em nota, a Companhia de Eletricidade do Amapá disse estar "atuando para a recomposição do sistema que faz o atendimento aos 13 municípios na noite desta terça-feira após a interrupção do fornecimento".

"Por questões de segurança este procedimento é feito com inserção de carga de forma gradativa. Após o restabelecimento, a Companhia já inseriu no sistema 97 megawatts de carga que corresponde à metade da energia que estava anteriormente disponível", conclui o texto.

Por conta da falta de energia, o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Amapá decidiu realizar os dois turnos das eleições municipais de Macapá nos dias 6 e 20 de dezembro, conforme antecipado pela jornalista Christina Lemos.

Devassa

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone, havia prometido na tarde desta terça-feira fazer uma "devassa" no sistema interligado nacional de energia por conta do ocorrido no Amapá. A ideia era que os órgãos responsáveis pudessem identificar se existe algum ponto do sistema com problema. Segundo Pepitone, a previsão está em ofício editado pela diretoria da Aneel, em que se demanda do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) uma "verdadeira varredura" no sistema.

*Com colaboração de Rapha Bellinati e Christina Lemos, da Record TV