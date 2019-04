Ambiente político tem que melhorar para tudo, diz ministro Santos Cruz

O ministro da Secretaria de Governo Santos Cruz Divulgação/Felipe Barra/Ministério da Defesa

No esforço de aproximação com o Congresso para apaziguar os ânimos dos parlamentares, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, almoçou nesta terça-feira (2) com os senadores do DEM, PR e PSC no próprio Senado. Ele também se reuniu brevemente com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Ao sair do encontro, Santos Cruz afirmou que a reunião foi realizada a convite dos parlamentares, mas negou que a agenda tenha sido um "esforço planejado". "O relacionamento não pode ser baseado só em planejamento, tem que ser mais espontâneo, tem que ter a motivação de ambas as partes. Isso tudo é percepção, sentimento, não é planejamento", disse.

Para o ministro, a melhoria do ambiente político é necessária para garantir a aprovação da reforma da Previdência, que começa a tramitar agora na Câmara dos Deputados. "Melhorando o ambiente político, melhora para tudo. A reforma é um item extremamente importante, mas não é só isso", disse.

Além da reforma, o ministro afirmou que tratou com os senadores sobre cerca de 20 outros temas. Ele não detalhou quais seriam eles, mas citou como exemplo a discussão sobre obras inacabadas no País e estradas que precisam de mais atenção.

