Márcio Pinho, do R7

Ameaça é desculpa para acordo Mercosul-UE não avançar, diz Maia Presidente da Câmara criticou Macron, por ter se referido a Amazônia como 'nossa casa'. 'Floresta Amazônica no território brasileiro é dos brasileiros'

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) SUAMY BEYDOUN/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou a possibilidade aventada por líderes europeus de impedir o avanço do acordo entre a União Europeia e o Mercosul em razão do crescimento das queimadas na Amazônia e afirmou que atitude é uma desculpa para fazer política protecionista.

"Eu acho que utilizar isso para falar que não vai avançar no acordo do Mercosul com a União Europeia é querer usar uma desculpa para não deixar avançar esse acordo em proteção da economia de algum país, como o caso da França", afirmou.

Segundo Maia, o Brasil não adotou nenhuma postura concreta para motivar isso apenas "alguns meses após o anúncio".

Maia ainda criticou o presidente francês, Emmanuel Macron, por ter se referido a Amazônia como "nossa casa". "Floresta amazônica no território brasileiro é dos brasileiros. Nós temos que encontrar as soluções", disse.

As declarações foram dadas em visita feita por Maia à Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), onde recebeu parecer com críticas ao projeto anticrime, do ministro Sergio Moro.