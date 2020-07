Amigo de estudante picado por naja presta depoimento à polícia no DF

Jovem é suspeito de participar do comércio ilegal de cobras Reprodução/Record TV



O estudante de veterinária Gabriel Ribeiro presta depoimento à polícia na noite desta quinta-feira (23). Suspeito de participar do comércio ilegal de cobras no Distrito Federal, Ribeiro foi preso na quarta-feira (22), por esconder as serpentes de Pedro Krambeck, picado por uma cobra naja no início do mês.



Krambeck permanece em recuperação e só deve prestar depoimento no mês que vem.



Também nesta quinta, foi ouvida uma veterinária que pode ter envolvimento com os estudantes. A suspeita esteve na delegacia para esclarecer se os ajudava a reproduzir animais silvestres ilegalmente Ela foi ouvida por mais de duas horas e saiu sem falar com a imprensa.



Uma foto mostra a suspeita ajudando Krambeck e outros estudantes a fazer um ultrassom gestacional numa cobra. A serpente, da espécie urutu, é uma das mais venenosas do Brasil.



A Justiça Federal afastou oficialmente nesta quinta a coordenadora do Cetas, o Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres do Ibama. Adriana da Silva Mascarenhas é suspeita de presentear amigos e pessoas próximas com animais silvestres de maneira ilegal. Esta é a segunda denúncia contra a servidora em menos de um ano.



A polícia passou a investigar a servidora depois que o jornalismo da Record TV denunciou que uma das cobras ilegais encontradas num haras estava em uma caixa do Cetas.



Segundo o documento, Mascarenhas concedia licenças irregulares para captura, coleta e transporte de animais silvestres a amigos e parentes. Uma das licenças assinadas pela servidora federal foi encontrada justamente na casa de Gabriel Ribeiro, suspeito de tentar atrapalhar as investigações sobre o suposto esquema de tráfico de animais na capital federal.