Análise: Damares e os patrulheiros

Sempre que abre a boca, Damares Alves é imediatamente submetida ao apedrejamento simbólico Luiz Alves - MMFDH - 02.01.2019

Acho muito boa a discussão que está em curso no governo Bolsonaro, a respeito da campanha em combate à gravidez precoce. A ministra Damares Alves, dos Direitos Humanos, gostaria que a propaganda fosse calcada na ideia de abstinência sexual para jovens. O ministro Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, quer uma abordagem com foco também em outros tipos de prevenção. O dinheiro para a campanha virá da Saúde, que tem, digamos assim, um argumento extra para prevalecer. Mas os ministros e suas equipes estão dialogando. Faz bem ao corpo e à alma.

Sempre que abre a boca, Damares Alves é imediatamente submetida ao apedrejamento simbólico. O bullying tenta coibir ou envergonhar a ministra de ser quem é: uma mulher evangélica. Calar o ponto de vista religioso não faz parte da receita democrática. Numa república laica como o Brasil, as interdições, se necessárias, estão mais adiante, na implementação das políticas públicas. Essas sim não podem fazer proselitismo da religião.

Do jeito que as coisas vão, a insistência de Damares - por convicção religiosa, sem dúvida - em pedir abstinência aos jovens deve fazer com que a campanha do governo contenha o mote do “pense duas vezes” como um dos seus elementos. E não há mal nenhum nisso, pelo contrário.

Há um bom número de estudos mostrando que países que adotaram apenas políticas de abstinência tiveram maus resultados. Nos Estados Unidos, políticas públicas exclusivamente dedicadas a evitar que jovens façam sexo antes do casamento vêm sendo implementadas há pelo menos duas décadas, e fornecem bons números para análise. Não houve redução nos índices de gravidez adolescente e outros interesses, como impedir a transmissão de doenças sexuais, ficaram prejudicados. Uma educação sexual abrangente é mais eficaz em evitar todas as más consequências de uma iniciação sexual precoce e desavisada - inclusive as más consequências que preocupam os religiosos.

Isso não significa que o argumento da abstinência não tenha lugar na conversa. Um relatório publicado em 2017 num periódico americano, o Journal of Adolescent Health (Jornal de Saúde Adolescente), defende a educação sexual abrangente para jovens, mas começa exatamente com esta observação: “Abstinência das relações sexuais pode ser uma escolha saudável para adolescentes, particularmente para aqueles que não estão prontos para praticar o sexo.” Não é mais do que bom senso.

Até mesmo uma das séries mais libertárias em exibição atualmente contempla a questão da abstinência sem nenhum sarcasmo, nem mesmo ironia. Exibida pelo Netflix, ela se chama Educação Sexual e se passa numa pequena cidadezinha da Inglaterra onde não só os adolescentes estão sempre pensando em sexo. O protagonista é um garoto gente boa, virgem, filho de uma sexóloga, que passa as férias em colóquio com sua namorada: “Você está pronta? Não está?” Pense duas vezes.

Por desprezar a mensageira (Damares, a religiosa), os patrulheiros não hesitam em interditar uma mensagem sensata. O que mais irrita é que muitos desses patrulheiros estão igualmente preocupados com a sexualização precoce. Ocorre que, acima de proteger os menores, eles querem combater o capitalismo. Seu inimigo maior é a publicidade de produtos infantis, que além de incentivar comportamentos sexualizados nas crianças, criaria fetichistas dos bens de consumo. Teólogo de duas religiões, a católica e a petista, Frei Betto resumiu bem esse pensamento há alguns anos em um debate promovido pelo Instituto Alana. Segundo Betto, além de proibir a publicidade infantil, seria indispensável levar às salas de aula a informação de que “a publicidade utiliza a erotização precoce para seduzir as crianças a consumir produtos desde cedo, impedindo que se tornem cidadãos”.

Toda essa teoria está calcada numa mistureba de marxismo e psicanálise. Não existe pesquisa empírica que consiga transformar a publicidade em causa única de todos os efeitos que lhe querem atribuir. Por outro lado, incluir a abstinência entre os temas de uma campanha contra a gravidez precoce apoia-se num fato simples: sem sexo, não há gravidez. Dã. Mas isso não importa às patrulhas de esquerda.

* Carlos Graieb é jornalista e consultor. Foi secretário de comunicação do Governo do Estado de São Paulo (2017-2018)