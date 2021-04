Análise: Passando vergonha no débito e no crédito Carta assinada por 24 governadores brasileiros a Joe Biden documenta arrogância e falta de conhecimento de quem nos governa

Joe Biden na Cúpula do Clima Al Drago/ Pool EFE/EPA - 22.04.2021

Com exceção de Santa Catarina, Rondônia e Roraima, os governadores dos demais 24 estados brasileiros assinaram carta endereçada ao presidente norte americano, Joe Biden, na qual oferecem parceria em questões ambientais e dizem estar comprometidos com a “emergência climática global”. Acredito que era exatamente isso que Biden estava aguardando: a ajuda de políticos brasileiros no desenvolvimento de estratégias! Afinal, o que seria de sua administração sem a assessoria de mentes tão brilhantes?

E falando em mentes brilhantes, nossos governadores estão fazendo um trabalho de tamanha excelência em seus próprios estados que já podem alçar voos mais altos e dar pitaco em questões climáticas globais. E para mostrar o quanto estão empenhados em salvar o mundo inteiro, criaram um título para o time que parece ter sido inspirado na “Liga da Justiça”, aquela dos desenhos animados: “Coalizão Governadores pelo Clima”.

Esses governadores acabaram de criar algo que nem nós, brasileiros, sabíamos que existia: “governos subnacionais”. E ameaçam negociar diretamente com outros países, caso o governo federal não venda o Brasil para quem pagar mais. Opa, quer dizer, caso o presidente não faça exatamente o que eles querem. Ou melhor, caso eles não possam fazer de mais esse assunto uma arapuca para derrubar seus desafetos políticos. Bem, você já entendeu...

A carta é, por si só, motivo de vergonha nacional, afinal, o que sentir quando vemos políticos que não têm competência nem para consertar nossas ruas esburacadas querendo cuidar dos buracos na camada de ozônio... Mas como não há nada tão ruim que não possa piorar, o documento expõe o quanto este país está de cabeça para baixo e o quanto nossos políticos são arrogantes e desinformados.

Pedir ajuda em questões ambientais para o país que mais emitiu poluentes ao longo do tempo? Come on! Os Estados Unidos e a China estão tão preocupados com o meio ambiente que, apenas os dois juntos, são responsáveis por quase metade das emissões de CO2 no mundo todo. Joe Biden governa em favor dos interesses dos americanos – na melhor das hipóteses – portanto, seu compromisso está longe de ser com os “governos subnacionais” de um país latino. E ter a carta endossada por artistas que lucram alto difundindo que o problema da poluição mundial se resolve usando canudinho de bambu é de fechar o caixão. Essa é realmente para passar vergonha no débito e no crédito.