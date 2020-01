Análise: pelo bem do STF, o Congresso deveria reduzir os poderes… dos ministros do STF Decisões individuais proliferam no Supremo e se tornam uma fonte de insegurança jurídica e descrédito para a própria corte

José Cruz/Agência Brasil

O Senado deveria pôr em discussão com urgência o projeto de lei 7.104/2017, que aguarda exame desde meados de 2018, quando foi aprovado pela Câmara dos Deputados. De que se trata? De reduzir o poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para emitir decisões individuais - as chamadas decisões monocráticas.

Digo isso, obviamente, a propósito da decisão monocrática que o ministro Luiz Fux tomou nesta quarta-feira, suspendendo indefinidamente a criação dos juízes de garantia, fruto de uma lei aprovada pelo Congresso e sancionada pela Presidência. Não bastasse a canetada imperial de Fux ter rabiscado aquilo que os outros dois poderes da República escreveram, ela ainda revogou uma decisão monocrática anterior, do ministro Dias Toffoli, que adiava por “apenas” seis meses a entrada em vigor da lei.

Antes que alguém se confunda, não estou entre aqueles que defendem que o Supremo deveria ser fechado, ter ministros cassados ou coisa do gênero. Pelo contrário. Acho convincentes os argumentos de economistas e cientistas políticos da escola “institucionalista”. Acredito que países só dão certo quando protegem e aperfeiçoam suas instituições.

Em qualquer lugar do mundo, a legitimidade de uma corte constitucional como o STF decorre em boa medida do fato de as decisões serem tomadas em grupo. Nossos ministros sabem disso. Por isso não gostam quando alguém compara o Supremo a um arquipélago com onze ilhas isoladas umas das outras. No entanto, a proliferação de decisões individuais com impacto amplíssimo, como a de Fux, e a nova moda de um ministro suspender ou revogar a decisão de outro, torna inescapável a imagem do arquipélago. Pior ainda, faz alguns acreditarem que os ministros estão mais preocupados em satisfazer corporações, grupos políticos ou a própria vaidade, do que em resguardar o STF. Isso é veneno para a instituição.

As decisões monocráticas de maior impacto estão previstas nas leis que tratam da ação direta de inconstitucionalidade e da ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. A ideia é que em algumas circunstâncias, como os períodos de recesso da corte, pode ser necessário suspender a vigência de uma nova lei ou de algum outro ato jurídico para evitar um dano que talvez seja irreparável. O ministro de plantão ganha o poder de conceder uma liminar. Faz sentido. Mas o bichinho saiu de controle e virou monstro. Sentenças desse tipo passaram a ser concedidas mesmo fora dos períodos de recesso. Às vezes ficam valendo por anos antes de serem derrubadas ou confirmadas pelo plenário. São uma fonte de insegurança jurídica e também podem produzir danos irreparáveis - à sua maneira.

O PL que está no Senado é do tipo “estaca no coração do monstro”. Simplesmente extingue a hipótese das decisões solitárias nesses dois tipos de ação. Liminares só poderiam ser concedidas por decisão da maioria da corte. É radical e talvez nem seja viável (pensando, por exemplo, naquela situação dos plantões). Talvez haja soluções intermediárias como, por exemplo, criar um mecanismo que torne obrigatória a análise da sentença monocrática pelo plenário do STF num prazo breve.

O que é certo é que a discussão do assunto para valer, não de forma teórica, mas num processo legislativo, faria bem. Trazer o Supremo de volta à lógica da colegialidade (com perdão da palavra feia) faria bem ao país e ao próprio Supremo.

* Carlos Graieb é jornalista e consultor. Foi secretário de comunicação do Governo do Estado de São Paulo (2017-2018)