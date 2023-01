Anderson Torres afirma que voltará ao Brasil para se entregar à Justiça e apresentar defesa O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres afirma que voltará ao Brasil para se entregar à Justiça e apresentar defesa

A- A+

O ex-secretário de Segurança Pública do DF Anderson Torres Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-secretário de Segurança Pública do DF Anderson Torres, que está passando férias nos Estados Unidos, afirmou nesta terça-feira (10) que voltará ao Brasil para se apresentar à Justiça e cuidar da sua defesa.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a prisão de Torres, e a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na casa dele nesta terça-feira (10).

Torres foi exonerado da Secretaria de Segurança Pública do DF no domingo (8), após atos de vandalismo nas sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Hoje (10/01), recebi notícia de que o Min Alexandre de Moraes do STF determinou minha prisão e autorizou busca em minha residência. Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à justiça e cuidar da minha defesa. — Anderson Torres (@andersongtorres) January 10, 2023

Exoneração

A exoneração de Torres foi divulgada no Diário Oficial do DF dessa segunda-feira (9). A publicação oficializa o anúncio feito pelo governador afastado, Ibaneis Rocha (MDB), no fim da tarde de domingo (8), horas após manifestantes terem invadido o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.

Vândalos depredaram as sedes, quebraram objetos e obras de arte e roubaram itens do patrimônio público. Diante o cenário, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), determinou intervenção federal na segurança pública do DF.