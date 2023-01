Anderson Torres negocia novo depoimento com investigadores da Polícia Federal Ex-ministro está preso em um batalhão da PM no Distrito Federal desde o começo da semana Anderson Torres negocia novo depoimento com investigadores da Polícia Federal

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres durante evento em Brasília Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, negocia a realização de um novo depoimento à Polícia Federal. Na primeira oitiva, realizada nesta quarta-feira (18), ele permaneceu em silêncio.

De acordo com fontes ouvidas pela Record TV, Torres se negou a responder aos questionamentos dos investigadores. No entanto, ele teria mudado de ideia e avalia um novo depoimento, que pode ser realizado na próxima segunda-feira (23).

O ex-secretário está preso preventivamente no 4º Batalhão de Polícia Militar, localizado na região administrativa do Guará, a 15 km do centro de Brasília. Ele é suspeito de omissão dolosa em relação aos ataques realizados em Brasília no dia 8 de janeiro.

Na ocasião, Torres ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, mas estava nos Estados Unidos. O governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que Torres ainda não estava de férias e que o período de descanso do então secretário só começaria no dia seguinte ao do atentado.