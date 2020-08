André Brandão aceita convite para presidir Banco do Brasil

Brandão vai substituir Rubem Novaes Marcelo Camargo/ Agência Brasil

André Brandão, atual presidente do HSBC, aceitou o convite do governo federal para assumir a presidência do Banco do Brasil. O acerto final de Brandão com o HSBC deve acontecer na segunda-feira (3).

Brandão vai substituir Rubem Novaes, que pediu demissão do cargo que ocupava desde janeiro de 2019.

O nome de Brandão foi uma sugestão do ministro da Economia, Paulo Guedes, por ser jovem e ter um perfil discreto, técnico e apolítico. Seu antecessor, Novaes, também assumiu o cargo após uma indicação de Guedes. O ministro ainda terá mais uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro sobre o assunto.

O Banco do Brasil disse que a decisão de Novaes foi motivada pelo entendimento de que a companhia "precisa de renovação para enfrentar os momentos futuros de muitas inovações no sistema bancário".