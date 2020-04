Do R7, com Agência Estado

André Mendonça recebe convite para assumir Ministério da Justiça Mendonça é considerado leal, mas não é tão íntimo da família Bolsonaro, como Jorge Oliveira, e tem mais trânsito fora do governo do que ele

Mendonça deve responder se aceita o convite de Bolsonaro nesta terça-feira Valter Campanato/Agência Brasil

O advogado-geral da União, André Mendonça, recebeu nesta segunda-feira (27) o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública no lugar e Sérgio Moro. Caso aceite o cargo, o comando da AGU deve ficar com o atual procurador-geral da Fazenda Nacional, José Levi Mello do Amaral Júnior.

A decisão foi tomada depois que o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com Mendonça, Levi e com o secretário-geral da Presidência, Jorge Oliveira, que vinha sendo considerado o candidato mais forte para comandar a pasta. Os dois anúncios devem ser feitos simultaneamente nesta terça-feira (28).

Levi já foi secretário-executivo do Ministério da Justiça durante a gestão de Alexandre Moraes e chegou a assumir o posto como interino quando Moraes foi para o STF (Supremo Tribunal Federal).

Bolsonaro trabalhou com uma lista de nomes, de dentro e fora do governo, mas tende para uma opção "da casa", ou seja, do próprio Planalto, e está se concentrando em André Mendonça, que é considerado extremamente leal, mas não é tão íntimo da família Bolsonaro e tem mais trânsito fora do governo do que ele. Como advogado-geral da União, Mendonça tem, por exemplo, mais acesso a ministros do Supremo Tribunal Federal.

Entre os nomes de fora do governo que Bolsonaro sondou para o Ministério da Justiça estão juristas de grande relevância e notoriamente conservadores, como o ministro Ives Gandra Martins, ministro do TST (Tribunal Superior do Trabalho), e o desembargador Thompson Flores, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à prisão no processo do triplex do Guarujá (SP), conduzido por Moro na primeira instância.

Eles, porém, eram opções colocadas por generais e assessores diretos do presidente, mas desde o início o próprio Bolsonaro prefere alguém, como Jorge Oliveira e André Mendonça, de dentro do governo e de sua estrita confiança. No final, prevalece o temor de que Oliveira sofra muito mais resistência do que Mendonça, já que seu pai trabalhou durante muitos anos com Bolsonaro e ele próprio foi assessor e padrinho de casamento do deputado Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do presidente. Assim, Mendonça passou a ser o candidato mais forte.

Só depois de anunciar o nome do ministro o presidente irá também confirmar o novo diretor geral da Polícia Federal na vaga do delegado Maurício Valeixo, que foi demitido na semana passada, gerando a queda de Moro e a nova crise política do governo. O delegado de carreira Alexandre Ramagem é apontado ainda como o nome preferido, mas fontes do Planalto alertam que o martelo não foi ainda mantido e que Bolsonaro costuma ser imprevisível, mudando de opinião na última hora, sem comunicar aos próprios assessores principais.