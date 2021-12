André Mendonça toma posse como ministro do STF Ex-AGU e ex-ministro da Justiça foi empossado na tarde desta quinta-feira (16), em cerimônia que durou cerca de 15 minutos André Mendonça toma posse como novo ministro do STF

A- A+

André Mendonça, o mais novo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edilson Rodrigues/Agência Senado

O ministro André Mendonça tomou posse no STF (Supremo Tribunal Federal) na tarde desta quinta-feira (16). Ele ocupa a vaga deixada por Marco Aurélio Mello, que se aposentou em julho deste ano, por causa da idade. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia, assim como demais integrantes do Executivo, deputados, senadores e representantes do Poder Judiciário.

A cerimônia de posse ocorre na sede do Supremo, que está com acesso restrito devido às medidas sanitárias adotadas no combate à pandemia de Covid-19. Mendonça passa a ocupar ainda uma das cadeiras da Segunda Turma da Corte, e herda mais de mil processos de seu antecessor. A indicação dele ao cargo foi aprovada por 47 votos a favor e 32 contrários no plenário do Senado Federal.

























Arte/R7

Arte/R7

Arte/R7

Arte/R7

Arte/R7

Arte/R7

Arte/R7 Publicidade