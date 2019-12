André Sturm assumirá a chefia da Secretaria do Audiovisual O escolhido por Roberto Alvim foi diretor do Museu da Imagem e do Som de São Paulo e ocupou o cargo de secretário da Cultura de São Paulo André Sturm assumirá a chefia da Secretaria do Audiovisual

André Sturm será secretário de Audiovisual Charles Sholl/Raw Image/Estadão Conteúdo - 15.01.2018

Ex-secretário municipal de Cultura, André Sturm aceitou convite feito por Roberto Alvim, secretário especial da Cultura, durante almoço da Fiesp.

Ele assumirá a chefia da Secretaria do Audiovisual no lugar de Katiane Gouvêa, que foi exonerada do cargo na quarta-feira (11). Informações foram confirmadas por um produtor presente ao evento.

Nascido em Porto Alegre, Sturm é cineasta, foi diretor do MIS - Museu da Imagem e do Som de São Paulo e é ex-secretário da Cultura de São Paulo e matém sua paixão de cuidar da programação dos cinemas do Petra Belas Artes.

