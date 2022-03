Aniversário de Bolsonaro é o assunto mais comentado do Twitter Chefe do Executivo recebeu homenagens e tem agenda oficial com três compromissos; ele completa 67 anos nesta segunda-feira (21) Aniversário de Bolsonaro é o assunto mais comentado do Twitter

A- A+

O presidente Jair Bolsonaro Isac Nóbrega/PR - 21.03.2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) completou, nesta segunda-feira (21), 67 anos. O aniversário do chefe do Executivo era o assunto mais comentado no Twitter até o fechamento desta reportagem, às 16h58.

No dia de seu aniversário, Bolsonaro teve agenda oficial das 10h30 às 15h30. Entre os compromissos, estavam duas reuniões: com o secretário especial de Cultura, Mário Frias, e com o subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Pedro Cesar Souza.

Além disso, o presidente participou de uma cerimônia em que lançou iniciativas para ampliar o uso de biocombustíveis. Bolsonaro dirigiu um trator movido a biometano do Palácio do Alvorada até o Palácio do Planalto e, no evento, comentou o aniversário.

"Ontem foi dia do equinócio, mas tem ano que o equinócio cai em 21 de março, dia de hoje, o meu aniversário. Então eu estou nesse dia, diz aí a ciência, que ao meio-dia o poste não faz sombra, ou seja, é um governo de equilíbrio, de responsabilidade, que busca conciliação e o melhor para todos. E a luta nossa não é esquerda contra direita, é o bem contra o mal. E o bem sempre venceu", disse.

Mais cedo, apoiadores cantaram Parabéns a Bolsonaro, no Palácio do Alvorada. Vídeos divulgados mostram, ainda, que fãs fizeram orações pelo presidente.

Aniversário do presidente @jairbolsonaro e a recepção foi essa hoje de manhã!  pic.twitter.com/Uk5ImIObYi — MaxGuilherme (@MaxGuilhermeOfc) March 21, 2022

Nas redes sociais, os filhos Eduardo e Flávio prestaram as homenagens.

"No mesmo dia que [Ayrton] Senna, hoje é aniversário da pessoa que eu tenho privilégio de ser filho, que admiro e me surpreendo todos os dias pela sua energia em carregar um baita piano nas costas. Às vezes, Deus nos forja toda vida para chegarmos preparados a cumprir nossa missão mais pesada", escreveu Eduardo.

"Parabéns pelo seus 67 anos, pai! Que Deus continue te dando muita saúde, sabedoria, força e coragem para bem conduzir o nosso país! Sou testemunha de sua dedicação, patriotismo e responsabilidade diários para que nosso Brasil seja cada vez maior", disse Flávio.

Ministros como Luiz Ramos (Secretaria-Geral), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) também enviaram felicitações ao presidente.