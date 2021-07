Anjos da Madrugada socorrerão 22,8 mil moradores de rua nesta terça

Brasil | Do R7

A- A+

Ação dos Anjos da Madrugada Divulgação

Nesta terça-feira (13), cerca de 6,5 mil voluntários do programa social Anjos da Madrugada estarão mobilizados em cidades dos 26 estados e do Distrito Federal, para oferecer ajuda humanitária à população em situação de rua.

Uma intensa, abrangente e persistente massa de ar frio de origem polar mantém as temperaturas baixas em várias regiões do Brasil. Neste inverno, pelo menos 12 moradores de rua já morreram em decorrência do frio registrado na cidade de São Paulo.

Leandro Zangarini, responsável pelo programa social no Brasil, explica que, no inverno, a assistência oferecida pelos Anjos da Madrugada é essencial para as pessoas em situação de rua.

"Muitas localidades estão enfrentando até 6°C nas madrugadas. O programa social tem levado aos sem-teto alimento e agasalhos, mas também palavras de força e esperança que aquecem o coração de cada um deles", relata.

Serão distribuídas 29,1 mil refeições, 4,9 mil agasalhos, 1,2 mil cobertores e 1,8 mil kits de higiene. A expectativa dos organizadores é alcançar 22,8 mil pessoas em situação de rua. Voluntários também proporcionarão atendimento médico.

"A cada ação dos Anjos da Madrugada encontramos pessoas abandonadas, desprezadas e esquecidas pela sociedade. Sempre procuro dar atenção, pois muitos são carentes, e a gratidão no olhar é o que me motiva sempre estar presente", conta a voluntária

Renata Nascimento Silva, assistente financeira de 29 anos.

Anjos da Madrugada em ação Divulgação

Agenda: Anjos da Madrugada

Algumas das localidades que receberão a ação social

SP

São Paulo

Horário: 19h

Endereço: Avenida Prefeito Passos, 57- Baixada do Glicério – Centro

Horário: 20h

Endereço: Rua Senador Flaquer – Praça Largo 13 de Maio

Guarulhos

Horário: 20h30

Endereço: Av. Paulo Faccini, 705 - Centro

GO

Goiânia

Endereço: Rua 67 - A Qd. 141 Lt 11 - Setor Norte Ferroviário

MA

São Luís

Endereço: Tv. do Galpão - Centro

PE

Recife

Endereço: Praça Largo da Encruzilhada – Encruzilhada

SE

Aracaju

Endereço: Rua Riachão 228 - Box 15, Getúlio Vargas