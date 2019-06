ANTT marca leilão de rodovia para 18 de setembro Empreendimento faz parte do PPI (Programa de Parcerias de Investimentos) do governo federal ANTT

Sessão ocorrerá às 10h na B3 em São Paulo Divulgação

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) avisa no DOU (Diário Oficial da União) que realizará o leilão de concessão da BR-364/365/GO/MG no dia 18 de setembro deste ano.

A sessão ocorrerá às 10 horas na B3 em São Paulo. O empreendimento faz parte do PPI (Programa de Parcerias de Investimentos) do governo federal. Segundo a agência, a tarifa-teto definida para o leilão é de R$ 7,02 para cada uma das sete praças de pedágio.

O edital e outros documentos do leilão estarão disponíveis no site da ANTT a partir desta quarta-feira (5) e, segundo o aviso, os pedidos de esclarecimento sobre o edital deverão ser feitos até as 18h do dia 12 de julho.

A rodovia a ser concedida consiste em um trecho de 437 quilômetros, que compreende onze municípios do Estado de Goiás (Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta, Jataí, Paranaiguara e São Simão) e seis de Minas Gerais (Santa Vitória, Gurinhatã, Ituiutuba, Canópolis, Monte Alegre de Minas e Uberlândia).

O prazo da concessão será de 30 anos. No período, estão previstos investimentos de R$ 2,06 bilhões em obras e de R$ 2,51 bilhões em custos operacionais.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.