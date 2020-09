Anvisa autoriza mais 5 mil voluntários em teste de vacina

Os voluntários para os testes com a nova vacina devem ter acima de 18 anos REUTERS/Stefan Wermuth/File Photo.28.06.2020

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou nesta terça-feira (15) a AstraZeneca a testar sua possível vacina contra a covid-19 em mais 5 mil voluntários no Brasil no âmbito dos ensaios clínicos de Fase 3 realizados no país, informou a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que coordena os estudos no país.

O acréscimo de voluntários, além dos 5 mil já recrutados e que estão sendo vacinados, ajudará a fornecer resultados mais sólidos sobre a segurança e eficácia da vacina, afirmou a Unifesp em nota.

Segundo a universidade, a Anvisa também autorizou a ampliação da faixa etária de teste da vacina para participantes maiores de 69 anos e a inclusão de dois novos estados nos testes de Oxford: Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.

As solicitações de ampliação de voluntários e outras mudanças em testes clínicos são comuns.

Na última semana a Anvisa já havia autorizada mudanças nos estudos da vacina que está sendo pesquisada pela Pfizer-Wyeth. Neste caso a solicitação foi pela inclusão de um novo local de fabricação para as vacinas que estão sendo utilizadas nos testes.

Estas mudanças estão relacionadas ao objetivo da pesquisa que é produzir dados sólidos sobre o desempenho de cada produto e conhecer melhor os seus efeitos em diferentes grupos populacionais.

