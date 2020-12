Anvisa concede certificado de boas práticas de fabricação à Pfizer Certificação tem validade de dois anos e é um dos requisitos da análise do registro do imunizante contra a covid-19 Anvisa concede certificado de boas práticas de fabricação à Pfizer

A- A+

Pfizer recebeu certificação de Boas Práticas de Fabricação Dado Ruvic/Reuters

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) concedeu a certificação de Boas Práticas de Fabricação às empresas que participam do processo de fabricação da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Pfizer/Biontech.

A certificação tem validade de dois anos e é um dos requisitos da análise do registro do imunizante. De acordo com a Anvisa, a etapa é "parte dos esforços contínuos da Agência para a disponibilização de vacinas com qualidade, segurança e eficácia para a população, no menor tempo possível".

Leia mais: AstraZeneca diz ter achado 'fórmula ganhadora' de vacina contra a covid

Com o certificado, a Pfizer precisa apenas da aprovação do pedido de uso emergencial da vacina para receber chancela da Anvisa para iniciar a imunização da população. O mesmo certificado já foi concedido às fabricantes da AstraZeneca e da Sinovac.

Ao todo, participam quatro empresas nos processos de fabricação do insumo farmacêutico ativo biológico, bem como da formulação da vacina desenvolvida pela Pfizer/Biontech. Das quatro empresas, a Anvisa afirma ter informações suficientes de três delas quanto ao cumprimento das boas práticas de fabricação, restando pendente informações relativas a apenas uma.