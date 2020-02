Anvisa descarta coronavírus em navio que atraca hoje em Santos

Do R7

Sintomas de gripe em dois tripulantes preocuparam a Anvisa

Sintomas de gripe em dois tripulantes preocuparam a Anvisa KOTA PEMIMPIN/ Divulgação

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) afirma que o navio que chegou ao litoral brasileiro no domingo (16) e atracará nesta segunda-feira (17) no Porto de Santos não tem contaminados pelo coronavírus.

De acordo com a agência, por precaução, "mesmo não havendo nenhum caso a bordo que se enquadre na definição de caso suspeito para coronavírus", equipes da Anvisa, da vigilância epidemiológica do estado de São Paulo e do município de Santos, entrarão na embarcação e farão a avaliação clínica de todos os tripulantes.

Procedente de Singapura, o Kota Pemimpin esteve em portos chineses nos últimos 30 dias. O navio passou por Xangai em 17 de janeiro, Ningbo no dia 19, Yantian no dia 22; e Hong Kong em 23. Apesar de ter chegado ao Brasil no domingo, o navio só poderá atracar a partir das 23h de segundo (17), devido às condições de maré.

Segundo informações da Anvisa, o capitão do navio encaminhou ao órgão, na sexta-feira (14), a documentação exigida para a atracação no Porto de Santos. Após a análise do pedido, chamado de Livre Prática, foi possível verificar, por meio da Declaração Marítima de Saúde e do Livro Médico de Bordo da embarcação, a presença a bordo de dois tripulantes que apresentaram sintomas gripais, como tosse e dor de garganta.

Nota da Anvisa:

"A Anvisa reforça a informação que não há nenhum tripulante doente no navio Kota Pemimpin, de bandeira chinesa. A embarcação chegará ao Porto de Santos na segunda-feira (17), e, até o momento, não há nenhum motivo para preocupação.

Levando em conta o princípio da precaução e mesmo não havendo nenhum caso a bordo que se enquadre na definição de caso suspeito para coronavírus pelo Ministério da Saúde, uma equipe da Anvisa irá a bordo da embarcação e fará, em conjunto com a vigilância epidemiológica do estado de São Paulo e do município de Santos, a avaliação clínica de todos os tripulantes. Também será feita uma avaliação sanitária completa da embarcação.

É importante esclarecer que o Porto de Santos dispõe de um plano de contingência para eventos de interesse em saúde pública, que poderá ser acionado caso seja identificado algum risco sanitário ou epidemiológico em qualquer embarcação que atraque no porto. Por fim, ressalta-se que a Anvisa está preparada para tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança sanitária da embarcação e, por conseguinte, resguardar a saúde da população de Santos e do Brasil."