Do R7, com Agência Câmara

Anvisa e Butantan falam hoje sobre CoronaVac no Congresso Audiência para explicar o que houve no episódio da suspensão e posterior retomada dos testes será na comissão mista que trata da pandemia

Os testes da CoronaVac foram suspensos na segunda e retomados na quarta Wu Hong/EFE/EPA - 24.09.2020

Os diretores da Anvisa, Antonio Barra Torres, e do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas, participam nesta sexta-feira (13) de audiência para explicar o que houve no episódio da suspensão e posterior retomada dos testes com a vacina CoronaVac. O encontro será na comissão mista que acompanha as ações relativas à pandemia de coronavírus no Congresso Nacional.

A vacina é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A suspensão dos testes foi decidida pela Anvisa após saber que um voluntário dos testes da vacina teria morrido. O Butantan afirma que explicou à Anvisa que o óbito não estava relacionado à vacina e, por isso, os testes não deveriam parar.

Já a Anvisa disse que não recebeu todas as informações necessárias e preferiu interromper tudo por precaução. Após receber esses dados, a agência autorizou novamente os testes. Os parlamentares afirmaram que ficaram dúvidas sobre a atitude da Anvisa de suspender tudo sem conferir os dados com o Butantan.

A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) disse que é preciso esclarecer o que houve. “De repente nós temos aí uma suspensão que não é esperada; e sobretudo uma comemoração! É algo que nos traz revolta e indignação. ”

Após falar bastante sobre a importância de o Brasil se manter como uma referência mundial em vacinação, o deputado General Peternelli (PSL-SP) ressaltou que todos os políticos devem ter o mesmo foco agora. “Nesse período de pandemia, nós temos que buscar união. Nosso foco tem que ser a população brasileira.”

Comissão Externa

Na próxima terça-feira (17), os diretores da Anvisa e do Butantan também devem ser ouvidos pela Comissão Externa da Câmara dos Deputados que acompanha as ações de combate à pandemia.