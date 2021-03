Anvisa encaminha à PF denúncia sobre vacinação de empresários Em nota, a agência informou que é proibida a importação de vacinas por pessoa física no Brasil

Brasil | Do R7

Empresários foram flagrados durante vacinação ilegal em Belo Horizonte Reprodução

Nesta quinta-feira (25), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) encaminhou à Polícia Federal denúncia referente ao grupo de empresários que compraram vacinas contra a covid-19 e foram imunizados por uma agente de saúde na garagem de uma empresa de ônibus em Belo Horizonte (MG).

Em nota, a agência ressaltou que é proibida a importação de vacinas por pessoa física no Brasil. “A Anvisa informa que todas as vacinas contra covid-19 que ingressaram legalmente no país, para fins de imunização, tinham como destino o Sistema Único de Saúde (SUS)”, diz o comunicado.

A vacinação ilegal foi flagrada por outra agente de saúde, que filmou o momento por volta das 21h da última terça-feira (23). O grupo ligado ao setor de transporte teria comprado os imunizantes da Pfizer. Em contato com o R7, o laboratório negou a negociação.

A Anvisa também informou que instaurou um dossiê de investigação para verificar possíveis infrações sanitárias.