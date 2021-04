Anvisa inicia inspeção em fábricas russas da Sputnik V segunda-feira

A- A+

Inspetores vão vistoriar fábricas da Generium, na cidade de Vladimir, e da UfaVita, em Ufa Sergey Pivovarov/Reuters - 22.12.2020

Uma equipe de cinco inspetores da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) viajou nesta sexta-feira (16) para a Rússia, onde irão iniciar a inspeção das fábricas onde são produzidas a vacina Sputnik V contra a covid-19 já na próxima segunda-feira (19).

A viagem foi acertada na semana passada, depois de um telefonema entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente russo, Vladimir Putin, que tratou das dificuldades que a Anvisa vem encontrando de ter acesso a dados necessários para autorização de uso emergencial.

Em nota, a Anvisa explica que os inspetores irão vistoriar fábricas da empresa Generium, na cidade de Vladimir, e da UfaVita, em Ufa - as duas empresas produzem hoje a Sputnik.

A expectativa do governo brasileiro é que a viagem sirva para a Anvisa certificar as fábricas e também para ter acesso a documentos necessários para a autorização de uso emergencial que ainda não foram entregues, como dados da pesquisa clínica em fase 3 e de acompanhamento de eventos adversos depois da aplicação da vacina.

O Ministério da Saúde já assinou contrato para compra de 10 milhões de doses da Sputnik V, mas a vacina não pode ser importada sem a autorização da Anvisa. Da mesma forma, diversos governos estaduais acertaram com a empresa União Química, que irá produzir a Sputnik V no Brasil, a compra do imunizante, e os governadores pressionam pela liberação para poderem ter acesso à vacina.

