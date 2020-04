Anvisa restringe venda de remédio que governo testará contra covid-19

Medicamento ainda não possuí eficácia comprovada contra a covid-19 Reprodução

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), órgão do Governo Federal responsável pelo registro e pela liberação de medicamentos no Brasil, determinou, na tarde de quinta-feira (16), a restrição para venda do medicamento nitazoxanida, que será testado no combate ao vírus causador da covid-19.

O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, chegou a anunciar os testes de um medicamento, que até então era mantido em sigilo. A medida era para evitar uma corrida nas farmácias pela busca do medicamento, que não tem eficácia comprovada até o momento.

Na manhã de ontem, o nome da droga, nitazoxanida, já circulava nas redes sociais o que fez a agência federal decidir por classificar o remédio como de venda controlada e exigir que as vias da receita sejam retidas para venda.

Além disto, a Anvisa determinou que vendas, estoques e até perdas desse medicamento sejam registradas em um sistema de controle do órgão.

As fármacias também deverão anotar dados pessoais do comprador e informar estes dados para a agência reguladora.

Medicamento em testes

A medida é considera importante para evitar um uso indiscriminado do medicamento e o desabastecimento do mesmo para quem já tem prescrição para usá-lo nos tratamentos de seu uso comum.

Além disto, não há até o momento nenhum dado sobre efeitos colaterais ou eficácia do medicamento no tratamento contra a covid-19, já que os testes ainda não foram iniciados, mas que devem acontecer nas próximas semanas.