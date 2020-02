Ao deixar quarentena, Millene diz que volta para o futebol brasileiro Brasileira estava ao lado da amiga, Ariane, e de mais 18 portugueses em um hospital de Lisboa; os 20 moravam em Wuhan, epicentro do coronavírus Ao sair de hospital em Lisboa, Millene diz que vai jogar no Corinthians

Millene fica no Corinthians até o meio do ano Divulgação

A jogador de futebol Millene Fernandes, ex-Corinthians e com passagem pela seleção brasileira, deixou na tarde deste sábado (15) o hospital Pulido Valente, em Lisboa, após 14 dias de quarentena em Portugal. Ela, ao lado da amiga Ariane, faz parte do grupo com 20 pessoas que deixou Wuhan, epicentro do novo coronavírus, no início de fevereiro. "Vontade agora é de jogar futebol e voltar para o meu país", afirmou.

Em entrevista na porta do hospital divulgada pela imprensa portuguesa, Millene revelou que um acordo do clube chinês, o Wuhan Xinjiyuan, vai deixá-la jogar por empréstimo até a metade deste ano no futebol brasileiro. Ela não confirmou, no entanto, se seu destino é o Corinthians, no qual estava até o fim de 2019.

A jogadora afirma que ainda pretende jogar no Wuhan, mas só fará isso quando a situação na China estiver completamente normalizada.

Em dois anos pelo time paulista ela conquistou o Campeonato Brasileiro Feminino de 2018, a Copa Libertadores e o Campeonato Paulista, ambos em 2019.

A brasileira agradeceu à equipe médica do hospital e a todos os funcionários que trabalharam durante a quarentena. Ela vai aproveitar "os próximos dois ou três dias" para conhecer Lisboa e disse "sentir o coração totalmente português" por tudo o que fizeram por eles. "É só gratidão, e em breve quero voltar par aconhecer um pouco mais essa cidade linda."

A atacante disse estar bem de saúde, afirmou não ter sido fácil "ficar presa sem estar doente", mas ressaltou que o grupo inteiro teve a calma necessária para atravessar o momento.

Nenhum dos integrantes do grupo foi contaminado pelo novo coronavírus. Portugal ainda não tem vítima da doença registrada.

Ao contrário do Brasil, onde o isolamento de 18 dias foi obrigatório e determinado pelo governo federal, em Lisboa, a quarentena, de 14 dias, foi uma opção de cada um dos cidadãos.

Ao deixar o hospital, a brasileira postou uma foto com o grupo que estava em quarentena.

Drama da jogadora

Millene Fernandes foi a primeira brasileira a pedir publicamente ajuda ao governo brasileiro para sair de Wuhan. Em vídeo, divulgado em janeiro por sua assessoria de imprensa, ela lamentava ter de deixar a China. "Quero jogar no futebol chinês, mas não sabemos quais serão os próximos passos, o campeonato foi adiado e não sabemos quando ele começará. O clube tem me dado todo apoio e mostrou sua preocupação, mas infelizmente não há muito que eles possam fazer."

Durante a quarentena, ela postou um vídeo no Instagram no qual mostrou que continuava treinando mesmo fora dos gramados, e com o uniforme do Corinthians, seu time do coração.

Nas conversas com amigos, por telefone, ela lamentou nesta semana a desclassificação do time masculino na fase pré-Libertadores, superado pelo Guaraní, do Paraguai.