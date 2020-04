Ao menos 74 presos estão com suspeita de coronavírus no Brasil Eles estão em diferentes unidades penais do país. Os dados são do Departamento Penitenciário Nacional, que monitora os casos de covid-19

Pelo menos 74 internos, entre detidos e presos, estão com suspeita de coronavírus nas unidades penais de todo o país, de acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, do governo federal.

Os estados que mais registram casos são: Minas Gerais (34), Rio Grande do Sul (26) e São Paulo (14). Apesar de o DEPEN ser responsável pelos presídios federais, o órgão executivo está monitorando as detecções bem como as suspeitas e os óbitos por covid-19, no âmbito nacional.

A contagem engloba Centros de Detenções, Penitenciárias, Casas de Custódia, entre outras unidades penais. Também inclui os detentos, que aguardam julgamento, e ainda os presos, que já têm uma sentença condenatória.

As informações são recolhidas por unidade federativa e inseridas no sistema à medida que o órgão tem acesso. Além do número de casos, o DEPEN também acompanha as medidas tomadas em cada estado para prevenção do coronavírus na população carcerária. Os dados são atualizados diariamente, sempre no final do dia.