Ao perder Vitória e Recife, PT fica sem nenhuma capital pela 1ª vez A notícia aprofunda a perda de relevância do partido nas eleições municipais. Até hoje, 2016 havia sido o pior pleito do PT na conquista de prefeituras

A candidata Marília Arraes (PT), que foi derrotada em Recife PEDRO DE PAULA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO



Com a derrota de Marília Arraes no Recife e João Coser em Vitória, o PT termina as eleições 2020 sem comandar, pela primeira vez na história, uma capital do país. A primeira vitória, em Fortaleza (CE), com Maria Luiza Fontenele, foi em 1985.

Acompanhe a apuração do segundo turno das eleições municipais

A notícia aprofunda a perda de relevância do partido nas eleições municipais. Até hoje, 2016 havia sido o pior pleito do PT na conquista de prefeituras.

A sigla do ex-presidente Lula passa por uma crise desde a Operação Lava Jato e o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.