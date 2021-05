Ao vivo: CPI da Covid ouve Pfizer sobre negociações com governo Ex-presidente da farmacêutica no Brasil deve explicar como foram as primeiras tentativas de trazer imunizantes ao país em 2020

Carta da Pfizer ficou dois meses sem resposta Christof Stache/AFP - 06.05.2021

Após uma quarta-feira (12) tensa na CPI da Covid, a comissão volta a se reunir nesta quinta-feira (13) para ouvir o ex-presidente da Pfizer no Brasil Carlos Murillo.

Atualmente Murillo ocupa o cargo de gerente-geral do laboratório na América Latina, mas, no ano passado, quando começou a negociar com o governo brasileiro a venda de vacinas contra a covid-19, ele era o responsável no laboratório por tentar fechar o acordo.

Ele poderá dar mais informações sobre dados citados pelo ex-secretário Especial de Comunicação Social Fabio Wajngarten na quarta-feira, confirmando envio de carta pela Pfizer em 12 de setembro à cúpula do governo brasileiro. A empresa teria ficado dois meses sem resposta.