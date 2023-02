Ao vivo: Lula e Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, fazem declaração conjunta Nesta sexta-feira (10), o presidente do Brasil se reuniu com o colega dos EUA; meio ambiente foi um dos temas Ao vivo: Lula e Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, fazem declaração conjunta

Brasil | Do R7, em Brasília

Assista ao vivo à declaração conjunta dos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e dos Estados Unidos, Joe Biden. Os dois se encontraram nesta sexta-feira (10) na Casa Branca, em Washington.

O país americano é o segundo maior parceiro comercial do Brasil e o principal destino das exportações de produtos industrializados brasileiros. Na pauta, estavam temas como a conservação ambiental e a busca de mais engajamento dos países desenvolvidos para cumprir compromissos de financiamento na área climática.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o dos EUA, Joe Biden Ricardo Stucker/Presidência da República - 6.1.2023 e Mandel Ngan/AFP - 1º.2.2023

Também estavam no roteiro assuntos como a defesa da democracia, radicalização política, discurso de ódio no espaço virtual e dinamização de investimentos, em particular na geração de energia limpa.

"Durante o encontro na Casa Branca, os dois presidentes conversarão sobre o apoio inabalável dos Estados Unidos à democracia brasileira e como os dois países podem continuar trabalhando juntos para promover a inclusão e os valores democráticos na região e no mundo, especialmente na liderança — até a Cúpula para a Democracia de março de 2023", informaram os Estados Unidos.

"Os presidentes também discutirão como os Estados Unidos e o Brasil podem continuar a trabalhar juntos para enfrentar desafios comuns, incluindo o combate à mudança climática, salvaguardando a segurança alimentar, incentivando o desenvolvimento econômico, fortalecendo a paz e a segurança e gerenciando a migração regional", completaram.