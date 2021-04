Aos 66 anos, morre de covid-19 deputado José Carlos Schiavinato Conhecido pela defesa do setor produtivo e pelo municipalismo, parlamentar é o primeiro da Câmara vítima da doença

Brasil | Do R7

Deputado Jose Carlos Schiavinato estava em seu primeiro mandado na Câmara Divulgação/Câmara dos Deputados

O deputado Schiavinato (PP-PR) morreu na noite desta terça-feira (13), aos 66 anos, vítima de covid-19, informou a Câmara dos Deputados. Ele estava internado em um hospital em Brasília.

É o primeiro deputado federal em exercício a falecer em decorrência da doença.

"Esperávamos um milagre. E ele não veio. Ou aconteceu de uma forma que neste momento não sabemos compreender", postou sua equipe no perfil oficial do Facebook do parlamentar.

Há pouco mais de um mês, em 12 de março, quando já estava no hospital, sua mulher morreu e ele nem chegou a ficar sabendo, conforme a assessoria do deputado. Ela tratava um câncer havia três anos e o quadro de saúde piorou depois de ser contaminada pela covid-19. Os dois eram casados havia 41 anos e deixaram dois filhos e seis netos.

Jose Carlos Schiavinato estava seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados. Ele era membro titular da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, tendo integrado também as comissões especiais de Política de Mobilidade Urbana e da PEC 391/17, que aumenta repasses para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Foi ainda integrante da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do BNDES, que funcionou entre março e outubro de 2019.

Engenheiro civil formado pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), foi deputado estadual no Paraná (2015-2018) e prefeito de Toledo (PR) por dois mandatos (2005-2012). Era natural de Iguaraçu (PR).

O corpo do deputado será transladado de Brasília para Toledo, informou a Câmara dos Deputados.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), lamentou a morte do colega e anunciou, nas redes sociais, luto oficial.

Com pesar,recebo a informação do falecimento do deputado e colega de partido José Carlos Schiavinato.Estou decretando luto oficial na Câmara dos Deputados.Estão suspensos hoje todos os trabalhos em plenário e nas comissões.Minhas condolências aos familiares neste difícil momento. — Arthur Lira (@ArthurLira_) April 14, 2021