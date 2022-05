Apesar de campanhas, número de jovens com título de eleitor cresce apenas 1,26% no DF Foram 22.472 pessoas entre 16 e 17 anos cadastradas para o pleito de 2022; em 2018, foram 22.191; número de idosos cresceu 37,64% Apesar de campanhas, número de jovens com título de eleitor cresce apenas 1,2% no DF

O prazo para cadastro eleitoral terminou há uma semana, e o número de eleitores aptos a votar no pleito de outubro cresceu 4,4% no Distrito Federal, em comparação com o total de abril de 2018. Os dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) mostram que neste ano 2.163.022 moradores do DF estão com o título em dia, ante 2.071.195 no mesmo período de quatro anos atrás.

Em 2022, a Justiça Eleitoral lançou uma campanha para incentivar a emissão do título de eleitor entre os jovens de 16 e 17 anos, para quem o voto é facultativo. Mesmo com a iniciativa, o montante de jovens eleitores cresceu apenas 1,26% na comparação com o pleito passado. Neste ano, 22.472 tiraram o documento. Na eleição passada, foram 22.191.

Já a quantidade de eleitores de outra parcela da população para quem o voto também é facultativo teve um aumento mais expressivo. O total de idosos acima de 70 anos que podem participar das eleições em outubro subiu 37,64% para o pleito de 2022, saltando de 107,7 mil para 148,3 mil.

O prazo para emitir, transferir ou incluir nome social e regularizar o título terminou em 4 de maio. O processamento das informações pode ser acompanhado no site do tribunal. Em 11 de julho, o TSE vai divulgar o balanço final de eleitores aptos a votar em 2022.

Quem perdeu a data só poderá atualizar os dados depois das eleições. O cancelamento do título acarreta consequências – impossibilita a obtenção de outros documentos, como passaporte e carteira de identidade, por exemplo, e impede a tomada de posse em cargos públicos.