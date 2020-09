Apesar de restrita, posse de Fux tem cinco infectados por coronavírus

Sessão solene de posse do ministro Luiz Fux na Presidência do STF Fellipe Sampaio /SCO/STF - 10.09.2020

Apesar de restrita a 50 convidados, e de medidas de distanciamento, a posse do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, na última quinta-feira (10) deixou, até agora, cinco autoridades infectadas pelo novo coronavírus, incluindo o próprio Fux e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Além deles, os ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Luis Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro tiveram diagnóstico positivo. Dos cinco infectados, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministra Maria Cristina Peduzzi, é a única hospitalizada desde a noite de ontem (15). O diagnóstico positivo foi confirmado nesta quarta pela assessoria do tribunal.

Os presidentes da República, Jair Bolsonaro, e do Senado, Davi Alcolumbre, estiveram ao lado de Fux, mas já tiveram coronavírus.

Os ministros do STF que estiveram na posse estão sendo testados. O teste do ministro Luís Roberto Barroso deu negativo. Ministros do STJ também estão sendo monitorados. Além do presidente da Corte, Humberto Martins, de Luis Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro, estavam na posse os ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Joel Ilan Paciornik e Hamilton Carvalhido (aposentado).

Em função da pandemia do novo coronavírus, a posse de Fux teve um número restrito de autoridades, apenas 50 dos 250 lugares do plenário seriam ocupados, divisórias de acrílico na bancada dos ministros, não houve recepção ou festa e a tradicional foto com a nova formação do tribunal não foi feita.

Em maio, a posse do presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) foi ainda mais restrita, com apenas duas autoridades, a ministra Rosa Weber e o ministro Luís Felipe Salomão, além de Barroso e Fachin, que tomou posse na vice-presidência. As demais autoridades participaram via teleconferência.