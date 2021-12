Aplicativo Conecte SUS volta a ficar fora do ar neste domingo (26) Usuários de redes sociais relataram problemas no app. "Não passa da tela inicial", disse um. Site do sistema segue normal Aplicativo Conecte SUS volta a ficar fora do ar neste domingo (26)

Brasil | Plínio Aguiar, do R7, em Brasília

Aplicativo Conecte SUS volta a ficar fora do ar neste domingo (26)

O aplicativo Conecte SUS, que reúne dados da saúde dos brasileiros, inclusive sobre a vacinação contra a Covid-19, voltou a ficar fora do ar neste domingo (26). O portal do sistema, entretanto, funciona normalmente.

Usuários reclamaram no Twitter dos problemas do aplicativo. “O Conecte SUS continua quengado”, escreveu um. Outro questionou se o serviço não funcionava para iOS, enquanto um terceiro avaliou o programa como “lixo”. "Entrei hoje e não passa daquela tela inicial, raiva", acrescentou.

Ataque de hackers

A reportagem também testou o serviço, que apresentou problemas em ao menos dois celulares na tarde deste domingo. O Ministério da Saúde foi questionado, mas ainda não informou o motivo de o aplicativo estar novamente fora do ar. Por volta das 20h, o aplicativo funcionou normalmente, mas apresenta instabilidades com certos dados.

O aplicativo voltou a funcionar nesta semana após 13 dias fora do ar devido a um ataque de hackers ao sistema do Ministério da Saúde. O primeiro ataque ocorreu na sexta-feira (10) e deixou indisponível o e-SUS Notifica, o SI-PNI (Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização) e o Conecte SUS.

Na madrugada do domingo (12) para a segunda-feira (13), um novo ataque comprometeu emails, telefones e a intranet do Ministério da Saúde. Servidores chegaram a ser dispensados do trabalho, e a PF (Polícia Federal) foi acionada para investigar a invasão.

O grupo chamado Lapsus$ reivindica a autoria dos ataques cibernéticos. Em mensagem deixada pelos invasores, havia um pedido de resgate pelas informações armazenadas — um tipo de ataque denominado ransomware, em que o invasor insere em um sistema um código malicioso que torna os dados desse sistema inacessíveis, geralmente por meio de criptografia.

A principal característica desse tipo de ataque é que os crackers — nome utilizado para designar pessoas que têm conhecimentos de informática e os utilizam para fins de ataques e fraudes — exigem dos donos dos dados um resgate para a devolução das informações.

O site do Ministério da Saúde não foi o único a sofrer ataques. A CGU (Controladoria-Geral da União) e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) também tiveram os sistemas invadidos. Ambas as instituições usam o mesmo serviço de computação em nuvem, que é operado pela empresa Primesys, subsidiária da Claro/Embratel.

A CGU informou que não houve perda de dados já que o órgão conta com backup. Na PRF, o incidente de segurança provocou indisponibilidade de alguns sistemas, entre eles o SEI (Sistema Eletrônico de Informações), mas sem vazamento de dados.