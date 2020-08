Apoiador pede e Bolsonaro permite que ele fique sem máscara

Do R7

Jair Bolsonaro na porta do Palácio da Alvorada Reprodução / Youtute

O presidente Jair Bolsonaro foi mais uma vez ao encontro de seus apoiadores na frente do Palácio da Alvorada nesta segunda-feira (3). Antes de elogiar a atuação da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com recordes de apreensões de drogas, ele permitiu que um simpatizante do governo retirasse a máscara.

Saiba como se proteger e tire suas dúvidas sobre o novo coronavírus

"Posso tirar a máscara?", pediu um homem antes de se dirigir ao presidente.

"Fique à vontade. Todo mundo é dono de seu nariz aqui", disse Bolsonaro.

'Só o senhor mesmo, presidente, para ser tão...", agradeceu o apoiador.

"Olha a imprensa lá filmando vocês", comentou o presidente.

Outro dos presentes na aglomeração em frente ao Alvorada comentou que vinha do Pará, e ouviu de Bolsonaro: “Estado meio complicado, hein?”, em referência às investigações contra o governo local sobre fraudes nos recursos destinados ao combate à pandemia de covid-19.

Um servidor do Ministério da Cidadania conversou com o presidente sobre reabilitação de dependentes químicos. Bolsonaro aproveitou para elogiar as policiais federais. “A PF ontem pegou uma tonelada de cocaína. A PRF tá apreendendo muito também.”