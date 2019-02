Apoio à libertação da Venezuela é 'incondicional', diz chanceler

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo Ricardo Moraes/Reuters

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse no Twitter que se reunirá nesta quinta-feira (28) com Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino da Venezuela, e o acompanhará no encontro com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Segundo o chanceler, a diplomacia brasileira continua com seu "apoio irreversível e incondicional à libertação" da Venezuela.

Receberei hoje o Presidente Encarregado da Venezuela, Juan Guaidó, e o acompanharei em encontro com o PR Bolsonaro. A diplomacia brasileira segue com seu apoio irreversível e incondicional à libertação da Venezuela. pic.twitter.com/ZFyMMsWKaj — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) February 28, 2019

Apesar de o Brasil reconhecer Guaidó como presidente interino da Venezuela, o encontro não será tratado como uma visita de Estado. A reunião com Bolsonaro não terá formalidades de chefe de Estado. O presidente receberá Guaidó em seu gabinete.

No mês passado, o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela proibiu Guaidó de deixar o país e congelou suas contas. A Corte atendeu a um pedido do procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, aliado do presidente Nicolás Maduro. Apesar da decisão judicial, o presidente interino foi à Colômbia para articular a entrega de ajuda humanitária e prometeu retornar à Venezuela em breve.

Confrontos

Nos últimos dias, o clima de confronto dominou a região fronteiriça da Venezuela com o Brasil e a Colômbia. Por ordem de Maduro, a fronteira com o Brasil foi fechada. Houve dificuldades para o transporte da ajuda humanitária internacional com registros de mortos e feridos. Segundo relatos, militares venezuelanos atiraram na direção de civis desarmados.

Para Maduro, há uma orquestração internacional, liderada pelos Estados Unidos e Colômbia, com o objetivo de promover uma intervenção na Venezuela. Ele e aliados negam a existência de crise humanitária no país.