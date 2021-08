Apoio ao presidente está na mão das Forças Armadas, diz Bolsonaro 

Brasil | Do R7

O presidente Jair Bolsonaro, em evento militar em Brasília Reprodução/TV Brasil

O presidente Jair Bolsonaro disse que a democracia está nas mãos das Forças Armadas e também o apoio das decisões do presidente. A afirmação foi feita durante cerimônia de recém-promovidos a oficiais-generais do Exército e da Aeronáutica. Foi o terceiro evento militar que o presidente participou nos últimos dois dias, após a derrubada da PEC do voto impresso, na Câmara dos Deputados.

"Na mão das Forças Armadas, o poder moderador, a certeza da garantia da nossa liberdade, da nossa democracia e o apoio total às decisões do presidente para o bem da Nação", afirmou Bolsonaro no evento, que estavam também o vice-presidente, Hamilton Mourão, o ministro da Defesa, Braga Netto, e os comandantes da Marinha, Almir Garnier, do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e da Aeronáutica, Carlos Almeida Baptista Jr.

"Como chefe da Nação, a tranquilidade que tenho com o trabalho de vocês me conforta nos momentos difíceis, pela tradição e compromisso de dar a vida pela pátria se preciso for, seja em ameaças externas ou internas", disse o presidente.

Na terça-feira (10), Bolsonaro acompanhou o desfile de tanques militares na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, no mesmo dia que a Câmara dos Deputados votou a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do voto impresso, que acabou rejeitada. Nesta manhã, o presidente também participou de solenidade de promoção de oficiais-generais.