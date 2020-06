Mariana Londres e Plínio Aguiar, do R7

Após 10 dias na UTI com covid-19, deputado recebe alta nesta sexta Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), que já defendeu flexibilização do isolamento, deu entrada no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, no dia 16 de junho

Na imagem, o deputado federal Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) Reprodução Câmara dos Deputados

Após ter sido diagnosticado com o novo coronavírus e internado na UTI por 10 dias, o deputado federal Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (26).

Em vídeo publicado nas redes sociais, Cavalcante saiu do hospital sob aplausos dos profissionais de saúde. “Hoje é um dia marcante na minha vida, o qual tenho a alegria de compartilhar com todos. Depois de muitos dias tenebrosos lutando contra a covid-19, finalmente vou para casa”, escreveu.

Hoje é um dia marcante na minha vida, o qual tenho a alegria de compartilhar com todos. Depois de muitos dias tenebrosos lutando contra a Covid-19, finamente vou para casa. + pic.twitter.com/i7VGuzrbGE — Sóstenes (@DepSostenes) June 26, 2020

Cavalcante deu entrada no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, no dia 16 de junho.

No início deste mês, contudo, Cavalcante defendeu em redes sociais a flexibilização da quarentena, medida adotada para evitar a contaminação por coronavírus. “Prevaleceu o bom senso”, disse ao comentar uma decisão que revogava a proibição da flexibilização do isolamento no Rio de Janeiro.