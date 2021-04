Após 27 dias internado, idoso toma cerveja ainda no hospital em SC Funcionários se organizaram para comprar cerveja sem álcool para paciente recuperado da covid-19, em Blumenau

Brasil | Do R7

Paciente toma cerveja ainda no hospital, em Blumenau (SC) Divulgação/Hospital Santo Antônio

Após ficar 27 dias sem seguir seu hábito de tomar uma cerveja no final do dia, o idoso Eduardo Benke, de 61 anos, voltou a beber ainda no hospital, logo depois de saber que estava recuperado da covid-19 e, enfim, receberia alta, na última terça-feira (30).

A informação e o vídeo do momento que Eduardo volta a tomar um copo de cerveja foram divulgados no site e nas redes sociais do Hospital Santo Antônio, de Blumenau, em Santa Catarina, onde ele ficou 18 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e outros 9 dias na enfermaria.

Logo depois de tomar a cerveja, o idoso comemorou dizendo "es ist sehr lecker", que significa "é muito gostoso", em alemão. O vídeo desse momento circula nas redes sociais.

De acordo com o hospital, a bebida era sem álcool, e foi comprada por próprios funcionários que cuidaram de Eduardo e deram a notícia de que ele iria receber alta.

"Quando a nutricionista Ligia Batiston informou o desejo do Eduardo, a equipe multidisciplinar abraçou a causa para realizar a simples vontade do paciente", afirmou o hospital. Em seguida, a fonoaudióloga Júlia Schiphorst Delgado avaliou a possibilidade e, após autorizar, a própria equipe foi ao mercado comprar a bebida.

Após receber a alta, Eduardo ficou "alegre e eufórico, feliz por estar indo para casa rever toda a sua família, e diz que se sentiu amado, por isso voltou com mais vontade de viver", conforme informou o hospital.