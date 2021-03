Após 40 dias desaparecido, piloto é achado vivo na região amazônica Antonio Sena partiu em janeiro com destino a uma região do Pará, e nunca mais foi encontrado; castanheiros o salvaram

A- A+

Mata fechada dificultou buscas de piloto paranaense Pixabay

Um piloto de avião paranaense foi encontrado com vida 40 dias depois de desaparecer na região amazônica.

No dia 28 de janeiro, Antônio Sena saiu com seu avião de Alenquer, no Pará, com destino à pista de pouso Treze de Maio, uma área com garimpos na região do município de Almeirim, no mesmo Estado, e nunca mais foi visto.

Leia também Inpe divulga primeiras imagens feitas pelo satélite Amazonia 1

Equipes de buscas vasculharam sem sucesso a região, inclusive com a ajuda de helicópteros. A boa notícia ocorreu na sexta-feira (5), quando um grupo de castanheiros o localizou na divisa entre os Estados do Pará e do Amapá.

As primeiras informações são de que Sena está consciente, mas perdeu peso e está muito magro. Não se sabe ainda o que aconteceu com o avião que ele pilotava.