Após ação da PF, presidente da Oi anuncia que deixará a empresa

O presidente-executivo da Oi, Eurico Teles, afirmou nesta terça-feira (10) que vai sair da companhia em recuperação judicial em 30 de janeiro do próximo ano e que o conselho de administração da operadora escolherá um substituto para ele.

Em entrevista convocada após a empresa ser alvo de operação da Polícia Federal mais cedo, o vice-presidentede operações da Oi, Rodrigo Abreu, afirmou também que a saída de Teles da empresa não tem relação com a ação das autoridades que investigam supostos pagamentos irregulares para uma empresa parcialmente controlada pelo filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Estou aqui há 38 anos e essa companhia é só pepino. É só pepino tanto que foi para recuperação judicial. Por quê? Tinha dívida imensa, receita decadente, serviço fixo decadente", disseTeles durante a entrevista.

"Minha saída não nada a ver uma coisa com a outra. Um termo de transição protocolado na justiça e homologado em julho. Ele já apontava para isso e vou ficar na companhia até 30 de janeiro... vocês mesmo têm dito na imprensa que o Eurico vai sair e que o Rodrigo vai assumir", complementou o executivo

Teles frisou que a reunião do conselho de administração para indicação do novo presidente-executivo da Oi ainda não tem data marcada.

Questionado quando a companhia poderia concluir arecuperação judicial concedida em 2017, Teles afirmouque "é difícil você falar (sobre o fim da RJ). Nós peticionamoso não encerramento (da RJ) porque achamos que a companhia jácumpriu tudo (estabelecido na RJ), mas tem muito a realizar". Na sexta-feira passada, a Oi informou o mercado que pediu àJustiça mais tempo para concluir o processo de recuperaçãojudicial, cujo prazo de supervisão termina em fevereiro de 2020.

O requerimento apresentado à 7ª Vara Empresarial do Rio deJaneiro, sustenta que a prorrogação não traz mudanças para asituação atual do grupo e não tem impacto quanto ao cumprimentodo plano, nem em relação a créditos, nem a eventuais novosrecursos que forem obtidos.

"A companhia fez esse pedido porque o plano de recuperação judicial vem sendo cumprido com integral sucesso, não deixamos de fazer nada que estava no plano e cumprimos todas as métricas...pedimos que não o juiz não levante a recuperação judicial e estenda para permitir que a execução bem sucedida do plano continue a acontecer", disse Abreu.

O executivo destacou que ao fim deste ano, a Oi está chegando a quase 5 milhões de residências o Brasil com fibra ótica e possui mais de 600 mil clientes conectados. O plano é levar a fibra a 16 milhões de residências até o final de 2021.

"Já chegamos a um ritmo de ativação de usuários em fibra superior a 100 mil por mês", disse Abreu. "Queremos nos valer dessa infraestrutura ímpar de fibra para sustentar os negócios da companhia", acrescentou.Abreu afirmou que a Oi iniciou auditorias internas parasaber se houve falhas em repasses feitos no passado e que osinquéritos foram iniciados em setembro do ano passado. Apesardisso, Teles afirmou que uma operação de compra de capital feitapela Oi na Gamecorp, alvo da operação da PF, foi lícita e queele não soube de nenhuma influência política.

"A gente está fornecendo todas as informações necessárias e solicitadas que embasam a investigação da Polícia Federal", disse Abreu. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), há evidências de que parte de uma quantia total de 132 milhões de reais pagos pela Oi/Telemar à Gamecorp/Gol -- que tem Fábio Luis Lula da Silva como sócio -- foi utilizada para a aquisição de um sítio em Atibaia (SP) no interesse de Lula. Recentemente, o ex-presidente teve condenação confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) em outro caso relativo à mesma propriedade.

