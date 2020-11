Após alta, Pazuello passará a noite em hospital das Forças Armadas

"Pazuello está bem e estável", diz Ministério da Saúde José Dias/PR

Horas após receber recebe alta hospitalar e deixar o Hospital DF Star, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, retornou ao Hospital das Forças Armadas, onde permanecerá pelo menos até a manhã desta segunda-feira (2).

De acordo com á pasta, a manutenção da internação é apenas uma medida preventiva. "Pazuello está bem e estável e deverá permanecer em repouso até amanhã", diz o ministério.

O Hospital das Forças Armadas é o mesmo no qual Pazuello estava cumprindo isolamento social após ser diagnosticado com a covid-19, há 11 dias. Ele, no entanto, foi transferido para a unidade particular após um quadro de desidratação na última sexta-feira (30).]

No hospital, ele se submeteu a exames de acompanhamento do tratamento da covid-19 para hidratação e acompanhamento médico, segundo nota do Ministério da Saúde. O procedimento faz parte da conduta indicada pela equipe médica do ministro.

Veja a íntegra da nota do Ministério da Saúde:

"Informamos que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, permanece no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, sob os cuidados da equipe que o acompanha desde o início do tratamento contra Covid-19.

Após avaliação médica, o ministro permanecerá essa noite no hospital apenas como medida preventiva.

Pazuello está bem e estável e deverá permanecer em repouso até amanhã."