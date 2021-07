Após apresentação de atestado, Aziz convoca reverendo para perícia Junta Médica do Senado vai avaliar se Amilton Gomes de Paula realmente não têm condições de comparecer a depoimento

Brasil | Gabriel Croquer, do R7

Amilton Gomes terá que trazer documentação para comprovar atestado médico Edilson Rodrigues/Agência Senado - 29.06.2021

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), reagiu ao pedido do reverendo Amilton Gomes de Paula para faltar a seu depoimento apresentando atestado médico e convocou o religioso para perícia médica no Senado Federal, para comprovar se ele realmente não tem condições físicas de depor.

Em resposta ao pedido de Aziz, o Serviço de Junta Médica do Senado convocou Amilton Gomes a comparecer à perícia às 15h desta terça-feira (13). "O Sr. Amilton Gomes de Paula deverá trazer toda a documentação relacionada ao caso: exames laboratoriais e de imagem, relatórios médicos", escreve no pedido o presidente da Junta Médica do Senado, Bruno Andrade Jess.

O reverendo, que é presidente da Senah (Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários), tem depoimento à CPI marcado para esta quarta-feira (14). A cúpula da CPI investiga a participação dele na compra de 400 milhões de doses da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca por meio da empresa Davati.

Segundo documentos reunidos pelos senadores da CPI, ele ainda teria tido o aval do ex-diretor do Departamento de Imunização do Ministério da Saúde, Laurício Monteiro Cruz, para participar das tratativas.

A negociação foi alvo da última denúncia de corrupção na compra de vacinas no governo Bolsonaro, depois que o representante da Davati, Luiz Dominguetti, afirmou que o ex-diretor do Ministério da Saúde Roberto Dias teria pedido propina de US$ 1 por dose comprada.

O episódio também trouxe suspeitas porque a Astrazeneca negocia diretamente com o governo e não trabalha com intermediárias, como a empresa Davati e seus representantes alegam ser.

A próxima reunião da CPI no Senado será nesta terça-feira (13) para ouvir o depoimento de Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos.

Veja a agenda da CPI nos próximos dias

Terça-feira (13) - Emanuellle Medrades

Quarta-feira (14) - Reverendo Amilton Gomes de Paula

Quinta-feira (15) - Coronel Marcelo Blanco

Sexta-feira (16) - Cristiano Carvalho (Davati)

Terça-feira (20) - Deputado federal Ricardo Barros.