Após ataque em creche, governo federal promete repasse de R$ 150 milhões a estados e municípios

Brasil | Plínio Aguiar e Augusto Fernandes, do R7 em Brasília

Colunas do Palácio do Planalto com vista para o Supremo Tribunal Federal, em Brasília Marcos Oliveira/Agência Senado - 22.7.2020

Após o ataque que deixou quatro crianças mortas em uma escola de Blumenau (SC), o Ministério da Justiça e Segurança Pública prometeu, nesta quarta-feira (5), repassar R$ 150 milhões para estados e municípios reforçarem a segurança escolar. O dinheiro vem do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). Segundo Dino, o repasse vai ser feito para estados e municípios via edital.

O anúncio foi feito após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que teve a participação dos colegas Camilo Santana (Educação), Nísia Trindade (Saúde), Silvio Almeida (Direitos Humanos e Cidadania) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência).

Ainda de acordo com o ministro da Justiça, a pasta vai iniciar um monitoramento de ameaças na deep web, parte da internet que não é acessível por meio de mecanismos de busca, como o Google. Para isso, serão alocados mais 50 policiais federais da Diretoria de Operações, com base em Brasília — atualmente são dez.

Mais cedo, o ministro Paulo Pimenta anunciou que o governo federal vai editar uma portaria que criará um grupo de trabalho para elaborar uma política nacional de combate à violência em instituições de ensino. O texto deve ser publicado ainda nesta quarta-feira (5) em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Esse grupo de trabalho terá a duração de 90 dias. A primeira reunião da equipe será realizada nesta quinta-feira (6), às 10h30, conforme relatou o ministro da Educação, Camilo Santana.

Creche em Blumenau

Mais cedo, um homem de 25 anos matou quatro crianças e feriu outras quatro em uma creche de Blumenau (SC). Para entrar na creche particular onde os assassinatos foram cometidos, o agressor pulou o muro e atingiu, aparentemente de forma aleatória, a cabeça das crianças com uma machadinha. As vítimas tinham entre 5 e 7 anos de idade.

Após o ataque, o criminoso pulou novamente o muro, subiu em sua moto e se entregou em um quartel da Polícia Militar. A PM já identificou o autor do crime. Segundo fontes da corporação, o criminoso "tem outras passagens" e, ao se entregar, "não falou nada".

Segundo levantamento da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o Brasil registrou ao menos 22 ataques de violência extrema em 23 escolas desde 2002. O número é mais alarmante se considerado um recorte recente: mais de um terço desses registros (9) ocorreu desde junho do ano passado.