Após atos de 7 do Setembro, Senado cancela sessões até sexta Comunicado do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, foi enviado aos senadores na noite desta terça-feira (7) Após atos do 7 de Setembro, Senado cancela sessões até sexta

Brasil | Emerson Fraga, do R7, em Brasília

Marcos Brandão/Senado Federal - 31.08.2021

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, cancelou na noite de terça-feira (7) todas as atividades da casa marcadas para os dias 8 e 9 de setembro. Pacheco não informou a razão do cancelamento.

Mais cedo, Pacheco se pronunciou indiretamente no Twitter sobre as manifestações pró-Bolsonaro realizadas em Brasília e São Paulo. "Ao tempo em que se celebra o Dia da Independência, expressão forte da liberdade nacional, não deixemos de compreender a nossa mais evidente dependência de algo que deve unir o Brasil: a absoluta defesa do Estado Democrático de Direito", escreveu.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que cerca de 140 mil pessoas participaram dos atos simultâneos realizados nesta terça-feira (7), na capital paulista. A estimativa do público foi realizada pela área técnica da pasta a partir do uso de imagens aéreas, análise de mapas e georreferenciamento, determinando a extensão dos atos.

Em Brasília, a Polícia Militar afirmou não divulgar estimativas de público em manifestações.

Discursos inflamados

Em discursos na Avenida Paulista, em São Paulo, e na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) subiu o tom e voltou a criticar o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

"Não vamos mais admitir pessoas como Alexandre de Moraes continuem a açoitar a nossa democracia e desrespeitar a nossa Constituição. Ele teve toda as oportunidades para agir com respeito para todos nós, mas não agiu dessa maneira como continua não agindo", disse em São Paulo. "Ou o ministro se enquadra ou ele pede para sair", completou o presidente.