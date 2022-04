Após conflitos, Eduardo Leite e João Doria encontram-se em São Paulo

A- A+

Eduardo Leite e João Doria durante prévias do PSDB Adriano Machado/Reuters - 27.11.2021

Eduardo Leite e João Doria reuniram-se em São Paulo nesta terça-feira (19) em uma conversa reservada. O diálogo acontece após os políticos do PSDB protagonizarem embates durante disputa por uma vaga como pré-candidato do partido à Presidência da República.

Leite também conversou com o ex-presidente Michel Temer (MDB) durante a agenda. O ex-governador do Rio Grande do Sul destacou nas redes sociais que ambos concordam com o trecho da Constituição que traz a necessidade de buscar uma "solução pacífica das controvérsias" em um Estado democrático.

Doria não fez publicações relacionadas ao encontro com Leite, mas a conversa entre ambos acontece em um contexto de outros rachas na legenda. Na última sexta-feira (15), divergências internas fizeram o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, ser retirado do posto de coordenador-geral da campanha do ex-governador de São Paulo.

João Doria ainda se coloca como postulante à Presidência da República, após ser escolhido como candidato da legenda para disputar as eleições de 2022, mas Leite, que chegou a acusar o rival de compra de votos na época, segue com ambição de disputar o cargo.