Pablo Marques, do R7 com AE

Após críticas de prefeito, Bolsonaro afirma que ainda viajará aos EUA Presidente desistiu de receber o prêmio Pessoa do Ano, organizado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, no próximo dia 14

Presidente Jair Bolsonaro declara que viajará aos EUA, após crítica do prefeito de NY Dida Sampaio/Estadão Conteúdo - 03.05.2019

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo (5) que ainda “vai aos Estados Unidos”, mas não detalhou itinerário, nem a data.

Na sexta-feira (3), o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, divulgou nota em que comunicava a desistência de Bolsonaro de ir a Nova York receber o prêmio Pessoa do Ano, organizado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. O evento estava previsto para ocorrer no próximo dia 14.

Bolsonaro vinha recebendo críticas de políticos americanos, principalmente do prefeito de Nova York, Bill de Blasio, e do senador Brad Hoylman, ambos do partido Democrata. Os dois comemoraram a desistência do presidente brasileiro.

No sábado (4), o vice-presidente Hamilton Mourão atribuiu o cancelamento a disputas internas nos EUA.

“A realidade é que o presidente se sente incomodado pela atitude do prefeito de Nova York, que nada mais é do que uma disputa interna nos Estados Unidos”, disse Mourão após participar da Festa Nacional da Cavalaria do Rio Grande do Sul, no município de Tramandaí. “O prefeito é democrata, o presidente Donald Trump é republicano e o presidente Jair Bolsonaro julgou por bem não se meter em algo que é uma disputa de outro país”, afirmou o vice.