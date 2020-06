Após críticas, governo muda novamente divulgação sobre covid

Divulgação de dados por dia produz curvas achatadas Divulgação/Ministério da Saúde

A mudança na divulgação de informações sobre a covid-19 anunciada neste domingo pelo Ministério da Saúde não é casual. Após críticas pesadas ao longo do final de semana, o governo recuou, divulgou o boletim de casos e óbitos às 20h37 deste domingo e anunciou uma nova plataforma interativa de dados.

Trata-se de um verdadeiro freio de arrumação, que começou com a saída de cena do empresário Carlos Wizard. Ele, que atuava como assessor especial no Ministério de Saúde, era o principal defensor da tese de que os números de covid-19 estavam inflados pelos estados. Wizard complicou a situação ao acusar as secretarias estaduais de inflarem os dados para obter mais verba. Hoje, ele informou que não vai mais contribuir com o ministério.

Em comunicado deste domingo, o ministério informou que o novo modelo de divulgação de informações sobre a covid-19 abordará o cenário atual da doença, com análise de casos e mortes por data de ocorrência, de forma regionalizada. De acordo com o ministério, o uso da data de ocorrência (e não da data de registro) auxiliará a se ter um panorama mais realista do que ocorre em nível nacional.

O ministério informa, ainda, que a nova plataforma dará acesso ao histórico dos dados acumulados sobre a doença no Brasil. A ausência dessas informações no formato proposto na última sexta-feira (5) pelo governo foi alvo de duras críticas. Além do horário tardio, com divulgação apenas às 22h, que muitos julgaram ser uma manobra para fugir dos noticiários, o ministério ocultou informações como taxa de incidência da doença, letalidade e mortalidade.