Após decisão do STJ, João de Deus deixa hospital para voltar a presídio STJ negou dois pedidos de habeas corpus em favor do médium investigado por abuso sexual contra pacientes e posse ilegal de armas

João de Deus deixa hospital para voltar à prisão em Aparecida de Goiânia Divulgação

Após decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça), João de Deus, de 77 anos, deixou, por volta das 15 horas desta quinta-feira (6), o Instituto Neurológico de Goiânia para voltar ao Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia.

A Diretoria Geral de Administração Penitenciária de Goiás confirmou às 16h que João de Deus deu entrada no complexo prisional.

A decisão da sexta turma do STJ negou, na terça-feira (4), dois pedidos de habeas corpus em favor de João de Deus, investigado por abuso sexual contra diversas pacientes e por posse ilegal de armas. De acordo com o hospital, o médium deixou o local com auxílio de cadeira de rodas.

Ele permaneceu internado no Instituto desde o dia 22 de março. Desde então, segundo o hospital, foram feitos dois pedidos de prorrogação do período. Na semana passada, a equipe médica concedeu alta a João de Deus e recomendou que ele tivesse um acompanhamento, que poderia ocorrer em sua residência ou no presídio.

Justiça

Ao determinar o retorno à prisão, o STJ revogou a decisão do ministro relator, Nefi Cordeiro, que havia autorizado a internação hospitalar do réu desde março. Nos pedidos de habeas corpus, a defesa buscava a revogação da prisão preventiva decretada em dezembro de 2018 ou a prisão domiciliar, em razão do estado de saúde do médium.

O órgão concluiu, porém, que além de os decretos de prisão estarem devidamente fundamentados, João de Deus apresentou melhora desde sua internação, o que permite a continuidade de seu tratamento na unidade prisional.

A defesa alegou que João de Deus possui residência fixa em Abadiânia (GO) e que não pretende sair da cidade. Segundo a defesa, embora tenha apresentado melhora em seu quadro de saúde no hospital, ele pode voltar a ter complicações médicas caso retorne à prisão.

A defesa afirmou ainda que a colocação de tornozeleira eletrônica seria suficiente para a manutenção da ordem pública e para garantir a continuidade das ações penais.