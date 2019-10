Após dez dias internado, general Villas Bôas recebe alta hospitalar Em 6 de outubro, após uma piora em seu quadro clínico, ele foi transferido do Hospital das Forças Armadas para o Sírio Libanês, ambos em Brasília. Após dez dias internado, general Villas Bôas recebe alta hospitalar

General Villas Bôas em sessão do Senado, em agosto Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O assessor do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República general Eduardo Villas Bôas teve alta hospitalar, neste sábado (12). Villas Bôas tem uma doença neuromotora de caráter degenerativo chamada de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

"O general Villas Bôas recebeu alta hospitalar do Hospital Sírio Libanês, em Brasília, com resolução do quadro respiratório que provocou sua internação", informa nota divulgada pelo GSI.

Ele foi internado no dia 2 de outubro, em Brasília, para a realização de uma broncoscopia – espécie de endoscopia que é feita para se obter imagens do aparelho respiratório. Quatro dias depois, em 6 de outubro, após uma piora em seu quadro clínico, o general foi transferido do Hospital das Forças Armadas para o Sírio Libanês, ambos em Brasília.

Ainda de acordo com a nota, as visitas continuam restritas: "Encontra-se em sua residência e continua com visitas restritas a familiares.".

A nota informa ainda que a família do general agradece "a dedicação e o empenho" das equipes médicas que o atenderam em ambos os hospitais.