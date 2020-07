Mariana Londres e Plínio Aguiar, do R7

Após diagnóstico de Bolsonaro, Guedes fará teste para covid-19 Ministro da Economia esteve com presidente da República por 30 minutos nesta segunda-feira (6), de acordo com a agenda da presidência

Jair Bolsonaro ao lado do ministro Paulo Guedes (Economia) Isac Nóbrega/PR - 06.05.2019

Após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciar ter sido diagnosticado com a covid-19, o ministro da Economia, Paulo Guedes, realizará exame para saber se contraiu ou não o novo coronavírus.

Conforme recomendação médica, Guedes cumprirá agenda por meio de videoconferência e fará novo exame em quatro dias para assegurar a eficácia do resultado.

Segundo o Ministério da Economia, Guedes fez um teste, com resultado negativo para a covid-19, na semana passada. O ministro não apresenta sintomas da doença.

Guedes esteve com Bolsonaro por 30 minutos nesta segunda-feira (6), em reunião no Palácio do Planalto.