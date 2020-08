Do R7

Após exames em SP, Bolsonaro está 'liberado para atividades habituais' Segundo boletim médico do Hospital Vila Nova Star, o presidente está "assintomático com exames laboratoriais e de imagem normais"

O presidente Jair Bolsonaro fez exames em hospital de São Paulo Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro aproveitou a viagem a São Paulo nesta quarta-feira (12), onde participou da cerimônia que antecedeu a partida da missão de ajuda humanitária ao Líbano, para fazer exames médicos. O presidente passou por avaliação pela equipe médica do Hospital Vila Nova Star, na Vila Nova Conceição, zona sul de São Paulo.

Segundo boletim divulgado pelo hospital, o presidente está bem de saúde e liberado para manter suas atividades habituais. "Ele passou por avaliação da equipe médica multiprofissional, está assintomático com

exames laboratoriais e de imagem normais", afirmou o hospital em nota.

A equipe médica que o atendeu é composta pelo cirurgião-chefe Antônio Luiz de

Vasconcellos Macedo, cardiologista Leandro Echenique e pelos infectologistas Esper Kallas e Maria Luísa Moura.

Além da covid-19, que levou o presidente a ficar em isolamento por 20 dias no início de julho, ele passou por consulta com a equipe responsável pela cirurgia de correção de uma hérnia, realizada em setembro do ano passado. A hérnia é decorrente das cirurgias que seguiram à facada da qual foi vítima em setembro de 2018.